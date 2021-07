Augsburg

vor 1 Min.

In diesem Fahrradgeschäft geht es auf eine Zeitreise

Plus Die Brüder Robert und Georg Salcher führen in Göggingen einen außergewöhnlichen Laden. Ihr Großvater hatte den Betrieb vor 100 Jahren gegründet. Es begann mit dem Verkauf von Rädern, Nähmaschinen und Motorrädern.

Von Michael Hörmann

Es gibt in diesem Geschäft viele Dinge, die an die gute, alte Zeit erinnern. Dazu zählt eine Fahrradklingel aus dem Jahr 1921 ebenso wie ein funktionstüchtiges Adler-Fahrrad aus dem Jahr 1930. In der kleinen Werkstatt steht eine alte Werkbank, daneben sind drei Montageständer aufgebaut. In Schubladen liegen teils Werkzeuge, die seit vielen Jahren nicht mehr benötigt werden. „Es hat schon ein wenig etwas von einem Museum“, sagen die Firmenchefs Robert Salcher, 59, und sein sechs Jahre jüngerer Bruder Georg Salcher. Doch mit Erinnerungen an die Vergangenheit lässt sich kein Geld verdienen. Vor der Ladentüre stehen moderne E-Bikes und neue Räder im Retrostil. Im Verkaufsraum stapeln sich Fahrradhelme in unterschiedlichen Farben. Fahrrad Salcher ist nicht nur im Stadtteil Göggingen ein Begriff. Der Familienbetrieb besteht seit 100 Jahren, er wird in dritter Generation geführt. „Nur mit viel Herzblut lasse sich das Geschäft führen“, sagt Georg Salcher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen