In vielen Augsburger Kindertagesstätten gibt es lange Wartelisten

In Augsburg sind Betreuungsplätze in Kitas Mangelware.

Plus Zwei Monate nach Beginn des Kita-Jahres sind noch massenhaft Mädchen und Jungen in Augsburg unversorgt. Der Engpass hat aus Sicht der Stadt eine Reihe von Gründen.

Von Andrea Baumann

Die gute Nachricht: Mit rund 14.200 Plätzen in Kindertagesstätten und in der Tagespflege ist das Betreuungsangebot in Augsburg so üppig wie noch nie. Die schlechte Nachricht: Trotz des Ausbaus in den vergangenen Jahren sind massenhaft Mädchen und Jungen zwei Monate nach dem Start des Betreuungsjahres noch unversorgt. Die Stadt kennt zwar längst die genauen Zahlen und die Situation in den einzelnen Sozialregionen, Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) will sie aber erst im zuständigen Jugendhilfeausschuss am Dienstag, 9. November, öffentlich verkünden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

