Aggressive Autofahrer liefern sich Rangelei

Gegen die beiden Streithähne wird wegen verschiedener Delikte ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in der Haunstetter Straße.

Am Mittwoch gegen 16.12 Uhr gerieten zwei Autofahrer nach Fahrmanövern in der Haunstetter Straße offenbar nicht nur verbal aneinander. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte sich dabei folgender Ablauf ereignet haben: Ein 20-jähriger BMW-Lenker befuhr die Haunstetter Straße auf der rechten Fahrspur mit offenbar erhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts. Hierbei überholte er auch einen 44-jährigen Opel Vivaro Kastenwagen-Fahrer, der sich auf der linken Fahrspur befand. Beide Fahrer mussten dann an der Ampel bei der dortigen Tankstelle verkehrsbedingt anhalten. Hierbei kam es schon zu lautstarken verbalen Entgleisungen der beiden Fahrer. Als die beiden Streithähne bei Grünlicht wieder losfuhren, wollte der Opel-Fahrer den BMW offenbar abdrängen, nachdem er seine Fahrspur verließ und immer weiter nach rechts lenkte. Der 20-jährige BMW-Lenker fuhr nach einem Ausweichmanöver über einen abgesenkten Bordstein parallel zur Straße auf den dortigen Gehweg. Der 44-jährige Opel-Fahrer stellte sein Fahrzeug auf der Haunstetter Straße ab und rannte zu dem BMW. Hierbei kam es dann zu einem Gerangel. Als sich der Beifahrer des 44-Jährigen schlichtend einschalten wollte, nutzte der 20-Jährige die Gelegenheit zur Flucht, konnte aber anschließend im Rahmen einer Fahndung aufgegriffen werden. Nachdem sich Hinweise auf eine Alkoholisierung des 20-Jährigen ergeben hatten, wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst, während sein 44-jähriger Kontrahent promillefrei war. Gegen beide wird nun entsprechend ihrer Tatbeteiligung wegen aller im Raum stehender Delikte ermittelt.

Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall mitbekommen haben, oder durch die Fahrmanöver der beiden Autofahrer selbst behindert oder sogar gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefon 0821/323-2710 zu melden. (bau)