Alkoholisierter Radler wirft sein Rad auf Polizisten

Der 33-jährige Radler fuhr am Leonhardsberg in Augsburg Schlangenlinien. Er hatte laut Polizei wohl nicht nur Alkohol konsumiert.

In der Nacht zum Montag fiel einer Zivilstreife gegen 0.30 Uhr am Leonhardsberg ein Schlangenlinien fahrender Fahrradfahrer auf. Während der Kontrolle wurde der 33-jährige Mann nach Angaben der Polizei aggressiv und warf sein Fahrrad auf die beiden Polizeibeamten. Er versuchte, zu Fuß zu flüchten, was ihm aber nicht gelang.

Die Einsatzkräfte konnten den Beschuldigten trotz erheblichen Widerstands überwältigen und fesseln, so die Polizei. Dabei erlitten beide Beamte Schürfverletzungen an Armen und Beinen. Bei dem Fahrradfahrer ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Alkohol- und Drogenkonsum, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der 33-Jährige muss sich nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten. (eva)