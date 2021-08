Einbrecher richtet Schaden in Augsburger Gärtnerei an

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Täter, der in einen Gartenbaubetrieb am Hanreiweg eingestiegen ist.

Ein bislang unbekannter Einbrecher hat eine Gärtnerei in der Augsburger Innenstadt heimgesucht. Die Tat ereignete sich zwischen vergangenen Freitag und Montag in dem Betrieb am Hanreiweg, so die Polizei. Der Einbrecher verschaffte sich über ein Fenster Zutritt.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der Einbrecher verursachte jedoch einen Schaden in Höhe von rund 450 Euro. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 bei der Kripo melden. (eva)