Einbruch in Auto: Täter richtet hohen Sachschaden an

Ein unbekannter Täter schlägt in Augsburg die Heckscheibe eines BMW X5 ein. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, 18 Uhr, bis Dienstag, 8.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter bei einem in der Halderstraße abgestellten grauen BMW X5 die Heckscheibe eingeschlagen. „Der Täter verschaffte sich so Zutritt zu dem Fahrzeug und verursachte neben einem erheblichen Sachschaden einen Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich“, so die Polizei, die Zeugen bittet, sich unter 0821/323-2110 zu melden. (jaka)