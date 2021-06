Augsburg-Innenstadt

vor 39 Min.

Feuer bricht in Wohnung aus: Haus vorsorglich evakuiert

In der Langen Gasse in der Augsburger Innenstadt war in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr musste am Mittwochabend zu einem Brand in der Augsburger Innenstadt ausrücken. Das Feuer brach offenbar in der Küche aus.

Dicker Rauch qualmte aus einem Fenster der Wohnung im ersten Stock. Es war am Mittwoch gegen 22 Uhr als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Einsatz in der Langen Gasse in der Innenstadt alarmiert wurden. Dort war in einer Wohnung Feuer ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagt, hatte sich nach ersten Erkenntnissen offenbar etwas auf dem Herd entzündet. Der Bewohner konnte seine Wohnung selbst verlassen. Es entwickelte sich starker Rauch, der durch das ganze Haus zog. Elf Personen wurden vorsorglich aus dem Anwesen gebracht. Nach Angaben der Polizei kamen zwei Bewohner zur Beobachtung ins Krankenhaus, sie hatten offenbar die giftigen Rauchgase eingeatmet. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ina)

