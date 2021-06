Graffiti-Sprayer besprühen Halle und Lastwagen

Sprayer haben am vergangenen Wochenende mehrere Tausend Euro Schaden an einem Gebäude und zwei Lastwagen angerichtet.

Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Graffti-Sprayern, die am Wochenende in der Innenstadt eine Hallenwand und zwei Lkw beschädigt haben. Die Sprayer waren zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, aktiv, so die Polizei. Sie besprühten die Fassade einer Tennishalle in der Stadionstraße und brachten dort mehrere großflächige Schriftzüge in roter und schwarzer Farbe an. Darüber hinaus besprühten sie zwei Lkw, die in der Stadionstraße auf Höhe des Eisernen Stegs geparkt waren, mit den Parolen. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Tausend Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2710 erbeten. (eva)