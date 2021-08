Jugendlicher Raucher greift am Augsburger Königsplatz Polizisten an

Ein 15-Jähriger rauchte verbotenerweise am Augsburger Königsplatz eine Zigarette. Als der Ordnungsdienst die Polizei zur Unterstützung holte, eskalierte die Situation.

Minderjährige dürfen in der Öffentlichkeit nicht rauchen. Ein 15-Jähriger ging dem verbotenen Vergnügen am Montag gegen 15 Uhr ausgerechnet am Königsplatz nach, wo das Rauchen generell untersagt ist und obendrein Maskenpflicht herrscht. Da der Jugendliche sich beharrlich weigerte, den Glimmstängel zu löschen, rief der Ordnungsdienst die Polizei zur Unterstützung an den Kö. Als die ihn auf die Maskenpflicht hinwies, beleidigte der 15-Jährige die Polizisten. Da er zudem seine Personalien nicht angeben wollte, sollte er zur Klärung seiner Identität zur Polizeidienststelle gebracht werden. Hierbei leistete er Widerstand und griff die Polizeibeamten an.

Jugendlicher attackiert in Augsburg Polizeibeamte

Der Jugendliche wurde verbal von einem gleichaltrigen Freund unterstützt, der die Polizisten ebenfalls beleidigte. Der Unterstützer, der nun wegen Beleidigung angezeigt wird, wurde des Platzes verwiesen. Der 15-jährige Angreifer, der sich unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten muss, wurde einem Erziehungsberechtigten übergeben, heißt es. Beide Polizeibeamte trugen leichte Verletzungen davon, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. (bau)