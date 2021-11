Polizei erwischt alkoholisierte E-Roller-Fahrer

Die beiden Angetrunkenen haben nun Ordnungswidrigkeitsverfahren am Hals.

Schon wieder hat die Polizei angetrunkene E-Roller-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Als eine Streifenbesatzung am frühen Mittwochmorgen gegen 2 Uhr einen 18-Jährigen auf einem E-Scooter in der Rote-Torwall-Straße überprüfte, stellte sie deutlichen Alkoholgeruch fest. Der Verdacht wurde beim folgenden Atemalkoholtest mit einem Wert von rund 0,9 Promille bestätigt. Der 18-Jährige musste sich daraufhin einem gerichtsverwertbaren Test bei einer Polizeidienststelle unterziehen und hat jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit am Hals.

Bereits zwei Stunden zuvor überprüfte die Polizei einen 33-Jährigen auf einem E-Scooter in der Bürgermeister-Ackermann-Straße und stellte bei dem Mann ebenfalls Alkoholeinfluss fest. Der Atemalkoholtest ermittelte einen Wert von 0,5 Promille. Der 33-Jährige muss sich nun auch im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens verantworten. (bau)