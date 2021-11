Nachbar randaliert im Aufzug und geht auf Augsburger Polizei los

Weil ihr Nachbar sich im Aufzug aggressiv verhielt, rief eine Augsburger Innenstadt-Bewohnerin die Polizei. Die hatte dann alle Hände voll zu tun.

Eine Frau hat am Montagabend, kurz vor 23 Uhr, die Polizei zu einem Haus am Leonhardsberg in der Innenstadt gerufen. Sie hatte ihren betrunkenen Nachbarn randalierend im Aufzug vorgefunden. Beim Eintreffen der Polizeistreife wollte sich der 27-Jährige zusammen mit einem Begleiter im Aufzug verbarrikadieren. Die Polizei konnte dies mit einem enormen Kraftaufwand allerdings verhindern.

Eine normale Kommunikation mit dem durchgängig aggressiven Mann war laut Polizei nicht möglich. Er beleidigte die Beamten unflätig, spuckte sie an und trat nach ihnen, heißt es im Bericht. Nur mit Unterstützungskräften konnte der Randalierer gebändigt und in den Polizeiarrest gebracht werden.

Warum der Mann derart ausgetickt war, ist bislang noch unklar. Offenbar war es bereits kurz zuvor vor dem Haus zu einem Streit mit einem 35-jährigen Bekannten gekommen, der einen Faustschlag auf die Nase verpasst bekam. Gegen den 27-Jährigen wird nun auch wegen Widerstands, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. (ina)