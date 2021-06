Zwei Fahrzeuge wurden mutwillig beschädigt

Die Polizei sucht Zeugen für zwei Vorfälle in der Holzbachstraße und in Pfersee.

Zwei Fahrzeughalter erlebten eine böse Überraschung, als sie zu ihren Autos gingen. Wie die Polizei meldet, wurde ein in der Holzbachstraße (Höhe Hausnummer 25) geparkter weißer 3er-BMW im Zeitraum von Mittwoch (2. Juni), 10 Uhr, bis Donnerstag, 15 Uhr, im Bereich des vorderen linken Kotflügels eingedrückt. Woher der Schaden in Höhe von knapp 1000 Euro stammt, konnte bislang nicht verifiziert werden.

Der zweite Fall ereignete sich in Pfersee, wo ein Fahrer seinen blauen Audi A6 Avant am Mittwoch gegen 22 Uhr am Fahrbahnrand in der Beimlerstraße (im Bereich der 13er-Hausnummern) abgestellt hatte. Bei seiner Rückkehr am Donnerstag um 7.30 Uhr bemerkte er laut Polizei eine Delle am hinteren rechten Kotflügel. Diese stellte sich als Schuhabdruck (mutmaßlich Sneaker) heraus. Der Schaden dürfte sich auf etwa 1000 Euro belaufen.

Hinweise zu beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter Telefon 0821/323 2610 entgegen. (bau)