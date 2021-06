Sie fuhren Schlangenlinien: Betrunkene E-Scooter-Fahrer erwischt

Der Polizei sind zwei E-Scooter-Fahrer in der Augsburger Innenstadt wegen deren Fahrweise aufgefallen. Was sich bei der Kontrolle herausstellte.

Es war in der Nacht auf Mittwoch gegen ein Uhr, als der Polizei in der Heinrich-v.-Buz-Straße ein E-Scooter-Fahrer in Schlangenlinien entgegen kam. Folglich kam es zu einer Kontrolle, bei der der 23-Jährige lallte und im Stehen wankte. Laut Polizei war dies nicht verwunderlich. Denn bei dem jungen Mann wurde ein Alkoholwert von etwas mehr als 1,2 Promille gemessen.

Eine ähnliche Begegnung hatte die Polizei gegen 2.20 Uhr in der Georg-Haindl-Straße. Auch hier fuhr der Streifenbesatzung in Schlangenlinien ein Mann auf einem E-Roller entgegen. Der 21-Jährige war ebenfalls mit über 1,2 Promille unterwegs. Beide erwartet nun eine Anzeige. (ina)