Augsburg-Innenstadt

16:46 Uhr

Streit in Augsburger Hotel eskaliert: Pärchen randaliert und geht aufeinander los

In der Nacht wird die Polizei in ein Hotel in der Augsburger Innenstadt gerufen. Sie trifft auf ein alkoholisiertes Pärchen. Die Situation eskaliert.

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in einem Augsburger Innenstadt-Hotel ein Streit zwischen einem Pärchen außer Kontrolle geraten. Gegen 0.15 Uhr wurde die Polizei in das Hotel gerufen, weil eine 18-Jährige und ein 23-Jähriger in einem Zimmer randalierten. Als die Beamten eintrafen, waren beide deutlich alkoholisiert und "sehr aufgebracht", wie es in einer Mitteilung heißt. "Eine Kommunikation mit dem durchgängig aggressiven 23-Jährigen war nur schwer möglich, da er die Einsatzkräfte permanent beleidigte und bedrohte." Pärchen-Streit in Augsburger Hotel außer Kontrolle: Polizei greift ein Als auch die 18-Jährige verbal auf den 23-Jährigen einwirken wollte, ging dieser auf seine Freundin los. Die Polizeistreife schritt ein und fixierte den 23-Jährigen am Boden. Nun musste auch die 18-Jährige zurückgehalten werden, weil sie wiederum ihren Freund attackieren wollte. Da sich der Mann nicht beruhigte, wurde er unter massiver Gegenwehr in den Polizeiarrest eingeliefert. Gegen ihn wird nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung ermittelt. (kmax)

