Streit um Joint: Jugendlicher soll Mann geschlagen haben

Zwei erwachsene Männer beobachten in Augsburg, wie ein Jugendlicher in einer Gruppe sich einen Joint dreht. Als sie die Gruppe ansprechen, eskaliert die Situation.

Ein Jugendlicher soll in der Nacht auf Sonntag einen 34 Jahre alten Mann im Bereich der Herrenbachstraße attackiert haben. Nach Angaben der Polizei ereignete sich Folgendes: Demnach waren der 34-Jährige sowie ein ein 31-Jähriger in der Herrenbachstraße unterwegs, als sie sich drei Jugendlichen näherten. Die beiden Männer bemerkten, "wie sich einer in der Gruppe einen Joint drehte", so die Polizei. Die beiden Männer sprachen laut Polizei daraufhin die Gruppe an, es soll zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. "Der Streit eskalierte und einer aus der Gruppe schlug unvermittelt dem 34-Jährigen ins Gesicht", berichtet die Polizei. Der 34-Jährige sei daraufhin rücklings zu Boden gestürzt, er wurde leicht verletzt. Die Gruppe flüchtete daraufhin, eine Fahndung der Polizei brachte zunächst keinen Erfolg. Die Jugendlichen waren der Beschreibung zufolge zwischen 18 und 20 Jahre alt und schlank. Der Täter trug den Angaben zufolge ein weißes Hemd. Die Polizei bittet um Hinweise unter der 0821/323-2710. (jaka)