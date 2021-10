Überraschung bei Kontrolle: 16-Jähriger fährt auf gestohlenem E-Scooter

Die Polizei hat in Augsburg einen 16-Jährigen auf einem E-Scooter kontrolliert. Die Beamten bemerkten, dass der Roller kein Versicherungskennzeichen hatte. Das war aber nicht alles.

Der Jugendliche war am Donnerstag gegen 12.20 Uhr auf dem E-Scooter im Bereich der Austraße in der Innenstadt unterwegs, als die Polizei ihn anhielt. Die Beamten waren auf ihn aufmerksam geworden, da an seinem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich laut Polizei heraus, dass der E-Scooter gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben war.

Ob sich der 16-Jährige nun zusätzlich zu dem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz wegen Diebstahls verantworten muss, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen. Der E-Roller wurde sichergestellt und der Jugendliche an seine Eltern übergeben. (ina)