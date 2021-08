Zwei Einbrüche in einem Elektrogeschäft in Augsburg

Zwei Tatverdächtige hatte die Polizei schon gefasst, doch dann waren im selben Elektrogeschäft in der Augsburger Innenstadt erneut Täter am Werk.

Die Polizei sucht nach Einbrechern, die aus einem Elektrogeschäft in der Wertachstraße mehrere Geräte gestohlen haben. Die Tat ereignete sich in der Nacht vom vergangenen Montag auf Dienstag. Die Täter gelangten durch eine provisorisch gesicherte Scheibe in den Laden und entwendeten mehrere Elektrogeräte. Der Diebstahlsschaden soll im mittleren vierstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810.

Am Wochenende zuvor hatte es bereits einen Einbruch im selben Geschäft gegeben. Die mutmaßlichen Täter hatten sich durch eine eingeschlagene Scheibe Zutritt zum Geschäft verschafft. Bei diesem Einbruch wurden zwei Tatverdächtige gefasst. (eva)