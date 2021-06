Einbrecher schlagen Fenster am Sportheim des FSV Inningen ein

Im Augsburger Stadtteil Inningen waren Einbrecher unterwegs: Sie versuchten in vier Gebäude einzubrechen, zweimal waren sie erfolgreich

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10./11. Juni) waren im Augsburger Stadtteil Inningen Einbrecher unterwegs. Nach Angaben der Polizei wurde an insgesamt vier Gebäuden versucht einzubrechen, davon zweimal erfolgreich.

In der Bergheimer Straße schlug ein unbekannter Täter am Sportheim des FSV Inningen ein Fenster ein. Im Gebäude schaute er sich nach Angaben der Polizei in mehreren Räumen um und hebelte einen Spind auf. Nachdem aber dort keine Wertsachen vorzufinden waren, machte er sich ohne Beute wieder davon. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. An einer in derselben Straße befindlichen Hundepension wurde ein Fenster aufgehebelt. Aus einer Kaffeekasse sei Bargeld im unteren zweistelligen Eurobereich entwendet worden, so die Beamten. Der angerichtete Sachschaden im unteren dreistelligen Eurobereich ist dabei deutlich höher.

Polizei: Einbrüche im Augsburger Stadtteil Inningen

In der Bürgermeister-Schlosser-Straße scheiterte der Täter beim Versuch, in eine Kfz-Werkstatt einzudringen. Laut Polizei wollte er die Eingangstüre aufhebeln, was aber misslang. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Bei Begehung des kompletten Geländes stellten die Beamten dann am Firmengebäude einer Autohandelsfirma eine leicht geöffnete Glasschiebetüre fest. Auch hier dürfte der Einbrecher nicht im Gebäudeinneren gewesen sein, verursachte aber einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Ein Tatzusammenhang zwischen den Einbruchsdelikten wird von der Kripo Augsburg geprüft, die Zeugenhinweise unter 0821/323-3810 entgegennimmt. (AZ)

