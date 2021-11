Augsburg

06:00 Uhr

Innovationspark: Augsburger Forscher planen Weltrekord mit Elektroflugzeug

Plus In Augsburg forscht und entwickelt ein Team an einem Hybrid-Antrieb für Flugfahrzeuge. Mit der Idee soll etwas weltweit Einmaliges gelingen.

Von Andrea Wenzel

Deutschland kämpft gegen den Klimawandel, dafür werden verschiedenste Maßnahmen umgesetzt. Doch nicht jeder bewertet dieses Engagement uneingeschränkt positiv - so wie der Augsburger Stefan Gorkenant. "Nur zwei Prozent des weltweiten CO 2 -Ausstoßes wird von Deutschland verursacht. Wir allein können das Weltklima demnach nicht retten, " sagt er. Für ihn werde nur anders ein Schuh draus: Deutschland muss Technologien entwickeln, die dann wiederum weltweit dafür sorgen können, den CO 2 -Ausstoß deutlich zu reduzieren, so sieht das Gorkenant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen