Innovationspark: Augsburgs neues Hochhaus soll ab 2022 wachsen

Plus Das Projekt im Innovationspark wurde durch die Corona-Pandemie etwas ausgebremst, soll kommendes Jahr aber starten. Geplant ist ein 60 Meter hohes Gebäude.

Von Stefan Krog

Im Innovationspark soll ab kommendem Jahr mit dem Bau eines etwa 60 Meter hohen Hochhauses begonnen werden. Das Projekt, das seit mehreren Jahren geplant wird, sei durch die Corona-Pandemie ein Stück weit ausgebremst worden, so Irving Weissmann, Chef des Münchner Investors weissmanngroup. "Die Pandemie hat im gesamten Neubaubereich Auswirkungen gehabt", so Weissmann. Nun wolle man sich zügig um eine Baugenehmigung bemühen. Mit den 60 Metern hätte das Gebäude in etwa die Höhe des Schwabencenters oder des Wohnturms in der Robert-Bosch-Straße in Lechhausen.

