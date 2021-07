Augsburg

Interne Differenzen: Was passiert mit dem Radbegehren in Augsburg?

Plus Zwischen den Initiatoren des Radbegehrens gibt es Meinungsverschiedenheiten. Es zeichnet sich ein Szenario ab, wie weiterverfahren werden könnte, doch ob die Angelegenheit gelöst ist, bleibt offen.

Von Stefan Krog

Nachdem Radbegehren-Initiator Jens Wunderwald seine Weigerung bekannt gegeben hat, den Vertrag zwischen der Begehren-Initiative und der Stadt zu unterschreiben, ist nach wie vor unklar, wie es weitergeht. Ein denkbares Szenario wäre, dass der Stadtrat die im Vertrag vereinbarten Ziele übernimmt. Das dürfte aber nur in Frage kommen, wenn damit das Bürgerbegehren ein für allemal ausgeschlossen ist. Die beiden anderen Initiatoren Arne Schäffler (ADFC) und Alexander Mai ( Fridays for Future) wollen wohl keinesfalls Unterschriften einreichen - sie wollen am Vertrag festhalten. Die Frage ist aber, ob Wunderwald auch alleine die Unterschriften gegen den Willen seiner Mitinitiatoren einreichen dürfte oder nicht. Zu diesem Punkt scheint es unterschiedliche Meinungen zu geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

