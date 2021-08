Augsburg

05:11 Uhr

Inzidenzwert steigt über 35: Welche Auswirkungen hat das nun?

Plus In Augsburg steigt die Corona-Inzidenz weiter - auf über 35. Noch greift die beschlossene Testpflicht für die Gastronomie nicht. Es sind noch Fragen offen.

Von Stefan Krog

Der Corona-Inzidenzwert hat in Augsburg am Donnerstag die Grenze von 35 überschritten. Laut Daten des Robert-Koch-Instituts lag der Wert bei 35,7 und ist damit so hoch wie seit etwa zwei Monaten nicht mehr. Die am Dienstag von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen - namentlich die Testpflicht für Ungeimpfte in Lokalen (Innenräume), bei Friseuren und im Kino ab einem Wert von 35 – gelten aber noch nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen