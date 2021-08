Inzidenzwert steigt weiter: Was die Impfung in Augsburg bisher gebracht hat

Plus Von den aktuell 15 Covid-Patienten der Augsburger Uniklinik sind 14 nicht geimpft. Die Stadt ruft dringend dazu auf, Corona-Impfmöglichkeiten wahrzunehmen.

Angesichts des massiv ansteigenden Inzidenzwerts in Augsburg, der sich innerhalb einer guten Woche verdoppelt hat (Stand Dienstag: 77,6), bittet Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) die Bürger und Bürgerinnen eindringlich, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Eine Überlastung der Krankenhäuser samt Lockdown wie im vergangenen Winter müsse man vermeiden.