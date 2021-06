Mann verweigert Hilfe und rastet aus

Rettungskräfte stoßen auf einen Mann, der in der Pilgerhausstraße liegt und schläft. Kurz nachdem sie ihn geweckt haben, müssen sie die Polizei rufen.

Eine Rettungsdienstbesatzung hat sich in der Nacht auf Freitag gegen 0.40 Uhr eines Mannes angenommen, der in der Pilgerhausstraße in der Jakobervorstadt lag und schlief. Als ihn die Rettungskräfte weckten, verfiel er sofort in einen äußerst gereizten und aggressiven Gemütszustand, sie informierten daraufhin die Polizei.

Auch die Polizeibeamten provozierte der 24-Jährige verbal, er erhielt einen Platzverweis. Als er diesem nicht nachkam und noch aggressiver auftrat, wurde er laut Polizei in Gewahrsam genommen. Er habe sich mit Händen und Füßen sowie mit massiven Beleidigungen aus der "Fäkalecke" dagegen gewehrt, so die Polizei. Letztlich kam er in den Arrest. Ihn erwartet eine Anzeige. (ina)