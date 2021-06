Jetzt fängt der Hochzoller Sommer erst richtig an

Kurz vor der Sonnenwende beginnt es im Osten der Stadt hoch herzugehen. Ab Freitag, 18. Juni, stehen folgende Örtlichkeiten des Stadtteils, seine Künstler und Bürger im Fokus.

Nur Regen und Corona können den Planern noch einen Strich durch ihren Veranstaltungskalender machen. Zum Start hat der Bürgertreff Hochzoll auf dem Zwölf-Apostel-Platz einen Bastelnachmittag organisiert, der vom Moussong-Theater und Clownina umrahmt wird. Der Vorsitzende des Bürgertreffs Hochzoll und des SPD-Stadtrat, Gregor Lang, hat mit einer Gruppe engagierter Partner - darunter Stadträtin Pia Haertinger von den Grünen - die immer noch notwendigen Hygiene-Konzepte für den öffentlichen Raum umgesetzt. Ehrenamtliche, die auch vom Familienstützpunkt oder vom Mehr-Generationen-Treff kommen, werden ihm bei der Bestuhlung und der Wahrung der Sicherheitsabstände helfen.

Gregor Lang kann jetzt schon sagen, dass zum Auftakt jeder Besucher registriert wird - sei es per Anmeldung, schriftlich am Einlass des jeweiligen Events oder per Luca-App digital und mit QR-Code. Wie er sagt, bestehe bei den Veranstaltungen nach gegenwärtigem Stand der Dinge keine Maskenpflicht mehr. So wurde auch die Hochzoller Kunstwand im Beisein von Künstlerin Inge Lemmerz ohne Mund-Nasen-Bedeckung installiert. Jüngere und ältere Kreative hatten in den vergangenen Tagen und Wochen wieder ihrer Phantasie zum Motto "Tierisch gut" freien Lauf gelassen, gemalt und gepinselt.

Sonnwendkonzert mit Isabell Münsch

Die Hochzoller Aktionsgemeinschaft mit ihrer Vorsitzenden Anne Breidenbach, die katholischen Pfarreien Heilig Geist und Zwölf Apostel, die evangelische Auferstehungsgemeinde und die Parteien haben sich zusammengetan, um den Künstlern und Kulturschaffenden wieder eine Bühne zu bieten. Am Samstag 19. Juni, bestreiten Stephanie Knauer, Holger Marschall und Johannes Stickroth einen Musikabend, der um 16 Uhr beginnt und um 20 Uhr endet. Zugelassen sind 100 Besucher. Beim Sonnwendkonzert am Sonntag, 20. Juni, um 19 Uhr heißt es wie auch zur Wintersonnwende "Die Portale öffnen sich". Aufgestoßen werden sie auf der Schwelle des Sommers von Sopranistin Isabell Münsch, Peter Bader und Pamela Rachel, wobei zu diesem Anlass 200 Zuhörer und -schauer genehmigt sind. Es handelt sich um das versprochene Nachholkonzert aus den Hochzoller Kulturtagen, das 2020 wegen der Pandemie nicht stattfinden konnte.

Am Sonntag, 11. Juli, findet ab 11 Uhr auf der Wiese bei der Wasserwacht am Kuhsee ein entspanntes Picknick statt. Begleitet wird es von einem Konzert Philipp Müllers. Und auch die Melodie der Worte wird in Hochzoll nicht vernachlässigt. Heidemarie Brosche, Pädagogin und Autorin, liest an der TelefonBuchZelle bei der Post, bevor am 25. Juli der von Inge Lemmerz initiierte Künstlermarkt Montmartre stattfindet. Auf dem Platz zwischen Holzerbau und Heilig Geist treten zwischen 13 Uhr und 19 Uhr unter anderem Cartouch und Tangotänzer der TSG unter Leitung von Horst Koristka auf. Ob die Besucher auch kulinarisch verwöhnt werden dürfen, wird die aktuelle Corona-Entwicklung zeigen. " Lasse sie es zu, so Gesamtkoordinator Gregor Lang, "gibt es natürlich auch etwas für den Gaumen".

Nach Picknick und Montmartre ein Lielngsgedicht

Auch das Cafe Schubert beteiligt sich an der Ausrichtung des Programms: "Mein Lieblingsgedicht" heißt es am Donnerstag, 5. August, um 19 Uhr auf dem Zwölf Apostel- Platz an einem von Dr. Michael Friedrichs moderierten Vortragsabend mit Begleitmusik. Zum Friedensfest am Sonntag, 8. August, treffen sich die Festgäste zwischen 12 Uhr und 15 Uhr wiederum zum geselligen Beisammensein bei Musik von Jan Fischer und Sebastian Langer auf dem Parkplatz von Heilig Geist, um ihr Essen zu teilen. Das Sommerprogramm endet im September mit der zweitägigen Kleidertauschbörse "Stoffwechsel". Am Freitag, 10. September, können zwischen 15 und 17 Uhr Kinderbekleidung und Spielzeug begleitet von Spaß mit Clownin Sophie getauscht werden, am Samstag, 11. September, zwischen 11 und 14 Uhr wechseln gut erhaltene Kleidungsstücke für Erwachsene den Besitzer. Und bei allem spielt die Musik.

Lesen Sie auch