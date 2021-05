Jetzt wird der Kampf der Verkehrsmittel um städtischen Raum ernst

Plus Verbesserungen für Radler in Augsburg werden ab jetzt nur noch möglich sein, wenn man anderen Verkehrsmitteln Platz wegnimmt. Das wird harte Diskussionen nach sich ziehen.

15.500 Unterschriften, die unter den Umständen einer Pandemie in einigen Monaten zusammenkamen, sind ein starkes Zeichen dafür, dass ein nicht geringer Teil der Bürger Verbesserungen für Fahrradfahrer haben möchte. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren zögerlich agiert und holt jetzt auf. Die geplanten Radwege in der Innenstadt und in den Stadtteilen zeigen, dass am Thema gearbeitet wird.

