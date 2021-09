Augsburg

16.09.2021

Joe Cocker und Meat Loaf spielten in der Rosenau - kehren Konzerte zurück?

Plus 70 Jahre ist das Augsburger Rosenaustadion alt. Einst gab es Auftritte berühmter Bands. Auch heute gibt es wieder Anfragen für Konzerte. Die Sache hat aber einen Haken.

Von Wolfgang Langner und Ina Marks

Es gibt in Bayern einen Radiosender, der bezeichnet Augsburg als Rock-City. Na ja, wenn man ehrlich ist, muss man zugeben: etwas zu viel der Ehre. Veranstalter von Rockkonzerten taten sich in Augsburg eher immer etwas schwer. Lange hielt sich sogar das Gerücht, dass Augsburg als Versuchsballon herhalten muss. Das folgende Formel beinhaltete: Wenn ein Rockkonzert in Augsburg ausverkauft ist, dann läuft es auch in der gesamten Republik. Doch das war oft eine zähe Geschichte. Auch im Augsburger Rosenaustadion, das in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiert, hat man versucht, namhaften Künstlern ein Open-Air-Forum zu bieten.

