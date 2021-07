Jubiläum beim Stadtjugendring: Die Stimme der Augsburger Jugend wird 75

X-Large, Juze und Finanzskandal: Der Stadtjugendring blickt anlässlich seines Jubiläums auf die vergangenen Jahrzehnte zurück.

Jungen Menschen eine Stimme geben - das hat sich der Stadtjugendring (SJR) auf die Fahnen geschrieben. Die Augsburger Einrichtung feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen und erinnerte bei einem Festakt am Donnerstagabend auf dem Gelände des "Modular Festles" an eine oft auch turbulente Vergangenheit.

Für Matthias Garte, der von 1983 bis 2001 SJR-Geschäftsführer war, hatten die beiden Jugendfestivals x-Large, die in der Innenstadt gefeiert wurden, etwas von Woodstock. "60.000 Menschen waren 1998 in der Innenstadt, als die Guano Apes gespielt haben. Die Polizei hat gesagt, das hat nicht einmal der Franz Josef Strauß geschafft", erinnert er sich. Zu feiern gab es freilich nicht immer etwas. Freiräume schaffen und Perspektiven für Jugendliche aufzeigen ist von jeher das Ziel des Stadtjugendrings, der 1946 in Augsburg gegründet wurde. Er stehe für Demokratie und Mitbestimmung, fördere ehrenamtliches Engagement und Kultur in vielen Facetten, führte Leonie Herrmann von der Universität Augsburg aus, die auf die Anfangsjahre von 1946 bis 1961 zurückblickte. In den ersten Jahren habe es an Grundlegendem gefehlt: an Räumlichkeiten und Treffpunkten. Der Jugendring nutzte das Haus der GYA in der Remboldstraße 1 der von der US-amerikanischen Besatzung ins Leben gerufenen German Youth Activity. "

Jugendzentren wurden zu Treffpunkten in Augsburg

"Anfang der 70er-Jahre wurden die ersten Jugendfreizeiteinrichtungen gegründet", so Herrmann. Michael Schwarz, der in den 80er-Jahren Hausleiter und Mitarbeiter in der Einrichtung in der Kanalstraße (K 15) war, erinnerte an seine Zeit im Juze K 15. Eine Zeit, in der der Haushalt der Jugendzentren stark gekürzt wurde und sich Mitarbeiter und Jugendliche auf die Beine stellten, um auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Schon damals waren die Juzes gefragt. "Bis zu 300 Leute waren an einem Abend da - aus über 20 Nationen", so Michael Schwarz, der die interkulturelle Arbeit des Stadtjugendrings herausstellte. Raphael Brandmiller, der von 2003 bis 2013 SJR-Vorsitzender war, sprach eine schwierige Zeit an, die Finanzkrise von 2012 und 2013, als plötzlich 500.000 Euro fehlten, weil es Fehl- und Nichtbuchungen einer Mitarbeiterin gab. "Daraus ist der Stadtjugendring gestärkt hervorgegangen und hat sich professionalisiert", sagte er.

Oberbürgermeisterin Eva Weber stellte die Bedeutung des SJR früher wie heute heraus, die darin liege, "Selbstentfaltung zuzulassen, Räume für Selbstorganisation zu schaffen, dort anzusetzen, wo die größeren Institutionen mit ihren starreren Vorgaben zu wenig Flexibilität mitbringen und mit den motivierten Jugendlichen voller Tatendrang gemeinsam kreative Lösungen zu finden, die unsere Stadt bereichern."

