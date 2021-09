Jugendliche attackieren Tankstellenmitarbeiter in Augsburg

Ein 26-jähriger Tankstellenmitarbeiter in Augsburg erhält in der Nacht auf Sonntag einen Faustschlag ins Gesicht. Der Täter kann flüchten.

Ein 26-jähriger Mitarbeiter einer Tankstelle an der Bürgermeister-Ackermann-Straße in Kriegshaber wurde am Sonntag gegen 2.30 Uhr von mehreren Jugendlichen angegangen. Etwa 15 Jugendliche befanden sich auf dem Areal der Tankstelle und machten ordentlich Lärm. Als der Mitarbeiter die Jugendlichen aufforderte leiser zu sein und keinen Müll zu hinterlassen, begann einer der Jugendlichen damit ihn anzupöbeln. Der Jugendliche wurde zunehmend aggressiver und ging auf den 26-Jährigen zu.

Tankstellenmitarbeiter geschlagen: Polizei leitet Ermittlungen ein

Umgeben und angefeuert von der gesamten Gruppe versetzte der Jugendliche dem Mitarbeiter einen Faustschlag ins Gesicht. Daraufhin gelang es dem 26-Jährigen sich in die Tankstelle zurückzuziehen und die Polizei zu verständigen. Als die Polizei eintraf hatten sich bereits einige Jugendliche entfernt, andere wollten gerade wegrennen. Den eintreffenden Streifen gelang es acht der Jugendlichen festzuhalten und deren Personalien festzustellen.

Der Täter befand sich laut Polizeibericht nicht darunter. Im Anschluss sprachen die Beamten den Jugendlichen einen Platzverweis aus. Der Tankstellenmitarbeiter wurde glücklicherweise nur leicht im Gesicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem bislang unbekannten Täter eingeleitet. Er wird sich wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten müssen. (ziss)