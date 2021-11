Jugendliche beschädigen geparktes Auto

Ein Außenspiegel wird beschädigt. Die Polizei kann die beiden minderjährigen Täter fassen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntag gegen 18.30 Uhr, wie zwei Jugendliche einen Außenspiegel an einem Auto in der Tannheimer Straße mutwillig beschädigten, und informierte die Polizei. Die beiden Täter - 15 und 16 Jahre alt - konnten anhand der guten Personenbeschreibung in unmittelbarer Nähe gestellt werden, so die Polizei. Die Einsatzkräfte übergaben sie an die jeweiligen Sorgeberechtigten und leiteten Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. (ziss)