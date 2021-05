Jugendliche geraten vor City-Galerie in Streit

Eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen in der Innenstadt hat mit einer blutigen Nase geendet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zu einem Streit unter Jugendlichen ist es am Montag gegen 17.40 Uhr am Willy-Brandt-Platz an der City-Galerie gekommen. Eine Zeuge beobachtete, wie ein 16-Jähriger einen am Boden liegenden Jugendlichen schlug, so dass dieser aus der Nase blutete. Danach flüchteten alle. Die Polizei fasste den 16-Jährigen und befragte ihn.

Er gab zu, einen anderen Jungen geschlagen zu haben. Dieser war jedoch nicht mehr zu finden. Um den gesamten Sachverhalt aufzuklären, ermittelt die Polizei weiter. Der geschlagene Junge sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden. (ina)