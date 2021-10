Jugendliche hantieren mit Waffen auf Spielplatz in Oberhausen

Die Polizei ermittelt, dass es sich bei dem Vorfall im Augsburger Stadtteil Oberhausen um Softair-Pistolen gehandelt hat. Die Jugendlichen haben jetzt jede Menge Ärger.

Am Montag gegen 17.30 Uhr beobachteten Polizeibeamte zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren, wie diese mit zwei Handfeuerwaffen auf einem Spielplatz in der Inneren Uferstraße in Oberhausen hantierten.

Nachdem mehrere Streifenbesatzungen zur Unterstützung angefordert worden waren, konnten die beiden gefahrlos kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass es sich bei den Handfeuerwaffen um zwei täuschend echt wirkende Softair-Pistolen handelte. Diese seien sichergestellt worden, teilt die Polizei mit. Die Jugendlichen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Waffengesetz, da das Führen sogenannter Anscheinswaffen verboten ist. (möh)

