Junge Leute auf der Bismarckbrücke sorgen für Ärger bei Anwohnern

Plus Im Sommer ist die Brücke im Augsburger Bismarckviertel ein beliebter Szenetreff. Einige Anwohner klagen über unhaltbare Zustände, aber nicht alle sehen das so.

Wenn die Sonne beim Augsburger Hotelturm untergeht, kommt Felix gerne auf die Bismarckbrücke. Der 27-Jährige genießt dort die Abendstimmung und den schönen Ausblick. Auch andere junge Leute aus dem Viertel sitzen gerne auf dem breiten Gehsteig der Brücke. Dort treffen sie Freunde, trinken ihr Feierabendbier oder essen Pizza aus dem Karton. Manchmal sind es sehr viele. Denn die Bismarckbrücke hat sich zu einem Augsburger Szenetreff entwickelt - zum Leidwesen einiger Anwohner.