Jungstorch ist nach Emu-Angriff im Augsburger Zoo wieder fit

Plus Australische Emus hatten den jungen Wildstorch bei einem seiner ersten Ausflüge im Zoo attackiert. Nach seiner Rettung entwickelte er eine besondere Vorliebe.

Es war ein dramatischer Moment. Einer der jungen Wildstörche vom Nest an der Augsburger Zoomauer landete bei einem Flugversuch ausgerechnet im Gehege der Großen Emus. Die australischen Straußenvögel waren auf den Besuch nicht gut zu sprechen. Sie traten mit ihren langen kräftigen Beinen nach dem Jungstorch, der mit einem solchen Angriff wohl nicht gerechnet hatte.