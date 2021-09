Augsburg

Kanzlerkandidat Armin Laschet kommt kurzfristig nach Augsburg

Plus Armin Laschet spricht am kommenden Freitag in Augsburg-Oberhausen. Bereits am Montag ist Annalena Baerbock (Grüne) im Einsatz. Olaf Scholz (SPD) hat Augsburg nicht auf dem Plan.

Von Michael Hörmann

Der Bundestagswahlkampf tritt in die entscheidende Phase. Dies zeigt sich in der kommenden Woche in Augsburg. Zwei der drei Kanzlerkandidaten sind vor Ort. Bereits schon etwas länger bekannt ist der Termin von Annalena Baerbock. Die Spitzenfrau der Grünen kommt am Montag. Kurzfristig haben die Augsburger und die schwäbische CSU den Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet, für einen Auftritt gewonnen. Einzig SPD-Mann Olaf Scholz wird bis zur Wahl am 26. September nicht in Augsburg zu erleben sein.

