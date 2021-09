Augsburg

03.09.2021

Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock spricht in Augsburg

Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, spricht im Wahlkampf auch in Augsburg.

Plus Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock tritt an einem Montag in Augsburg auf. Warum die Partei dafür den "Wunschort" Rathausplatz nicht nutzen kann.

Von Michael Hörmann

Zum Höhepunkt ihres Wahlkampfes kündigen die Augsburger Grünen den Auftritt von Annalena Baerbock an. Die Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende der Grünen kommt am Montag, 13. September, um 19 Uhr nach Augsburg. Sie tritt im Rahmen der Wahlkampftour unter dem Motto "Bereit, weil Ihr es seid" gemeinsam mit der Augsburger Bundestagsabgeordneten und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth in der Maximilianstraße auf. Wegen der Corona-Pandemie gibt es Auflagen. Daher schied der Rathausplatz als Kundgebungsort aus.

