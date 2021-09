Augsburg

Karolinenstraße: Abriss der Brandruine könnte die Nachbarhäuser gefährden

Plus Der Abbruch des historischen Hauses in der Karolinenstraße ist vorerst gestoppt. Es geht auch um die Frage, ob die beiden Nachbargebäude in Gefahr geraten könnten.

Von Eva Maria Knab

Nach dem verheerenden Feuer in dem historischen Wohn- und Geschäftshaus an der Karolinenstraße 15 gibt es jetzt Probleme mit der Brandruine. Weitere Teil des Gebäude könnten derzeit nicht abgerissen werden, weil damit womöglich die beiden Nachbarhäuser gefährdet würden, sagte Ordnungsreferent Frank Pintsch am Montag. Den beiden Bauten, die Wand an Wand zu beiden Seiten des Brandhauses stehen, könnte in diesem Fall der Einsturz drohen. Auch am Montag flammten zudem noch einmal Glutnester auf.

