Karolinenstraße ist nach dem Brand wieder für Passanten geöffnet

Nach dem Großbrand in der Augsburger Karolinenstraße am frühen Freitagabend war die Straße tagelang gesperrt. Seit Mittwoch 15 Uhr ist sie wieder für Fußgängerinnen und Fußgänger geöffnet.

Tagelang war die Karolinenstraße nach dem verheerenden Großbrand für Verkehr und Passanten gesperrt. Auch der Einzelhandel musste schließen. Am Mittwochnachmittag wurde ein Teil der Straße zumindest für Fußgänger wieder freigegeben. Auch einige Geschäfte haben wieder auf.

Passanten begutachten den Schaden am Haus in der Augsburger Karolinenstraße. Foto: Oliver Wolff

Nach Großbrand: Karolinenstraße auf östlicher Seite betretbar

Der etwa drei Meter breite Fußweg auf der östlichen Seite, also auf der Seite von Bücher Pustet und des Modehauses Rübsamen, ist für Passanten seit Mittwochnachmittag wieder geöffnet. Zahlreiche Menschen nutzen das auch, um sich einen Anblick von der Brandruine zu verschaffen. Einige von ihnen machen Fotos, andere verharren und zeigen sich nachdenklich. Fassungslosigkeit über das Ausmaß des Großbrandes macht sich unter ihnen breit.

28 Bilder Großeinsatz an der Brandruine in der Karolinenstraße geht weiter Foto: Bernd Hohlen, Ulrich Wagner, Oliver Wolff

Auf der Straßenseite des abgebrannten Gebäudes aus dem 16. Jahrhundert, in dem rund 20 junge Menschen wohnten sowie ein Mobilfunkanbieter und ein Friseursalon untergebracht waren, ist für Passanten weiterhin gesperrt. Bislang gibt es dort nur einen Zugang zum Schmuck- und Uhrengeschäft Hörl. Wie Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) mitteilt, soll die Westseite der Karolinenstraße voraussichtlich ab Donnerstag wieder zugänglich sein. An dem Brandhaus selbst und am benachbarten Haus mit der Nummer 13, bei dem nun die Statik geprüft werden soll, werden dann Baugerüste hochgezogen.

