Augsburg

25.06.2021

Karolinenstraße kämpft mit Leerständen - kommt nun bald die Sanierung?

Immer mehr Geschäfte stehen in der Karolinenstraße in Augsburg leer.

Plus Die Karolinenstraße wartet seit Jahren auf eine Neugestaltung. Immer mehr Geschäfte stehen leer. Nun könnte es mit der Umgestaltung schneller gehen als gedacht.

Von Stefan Krog

Die Sanierung der Karolinenstraße, die seit Jahren von Geschäftsleuten gefordert und von der Stadt geplant wird, könnte in absehbarer Zeit beginnen. Die Geschäftsstraße zwischen Karlstraße und Perlachberg hat seit einigen Jahren mit zunehmenden Leerständen zu kämpfen. Einen Großteil der insgesamt etwa 3,65 Millionen Euro Kosten wird, das wurde jetzt bekannt, wohl der Freistaat tragen, der einen Sonderfonds zur Belebung der Innenstädte aufgelegt hat. Bauministerin Kerstin Schreyer ( CSU) sagte am Freitag bei einem Besuch in Augsburg, dass Innenstädte in der Corona-Pandemie gelitten hätten. Nur mit Städtebauförderung ließen sich die Probleme nicht lösen, attraktive Räume gehörten aber dazu, um Innenstädte zu beleben.

