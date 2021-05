Augsburg

Kater Becks überlebt Vergiftung: Gibt es weitere Fälle in Augsburg?

Plus In Göggingen musste ein Kater mit Vergiftungssymptomen in die Tierklinik. Der Besitzer ist Anwalt - und will den Fall nicht auf sich beruhen lassen.

Von Silvia Kämpf

Die Lust auf einen Leckerbissen kostete Kater Becks fast das Leben. Dank der schnellen Reaktion seiner Halter hat er einen Giftanschlag gerade noch überlebt. Der Augsburger Bernd Paschek brachte den Siebenjährigen mit Spasmen in eine Pferseer Tierklinik, wo die Tierärzte aufgrund seiner Symptome sofort eine Vergiftung vermuteten und ihn behandelten. Die tiermedizinische Versorgung kostete den Besitzer 500 Euro. Der Giftanschlag ereignete sich im Radau-Viertel im Augsburger Stadtteil Göggingen. Gibt es weitere Fälle?

