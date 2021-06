Kaum Bedarf: Erste Corona-Schnelltestzentren in Augsburg schließen

Die Corona-Zahlen sinken, die Inzidenzen sind niedrig, Schnelltestangebote werden daher kaum noch gebraucht. Die Stadt Augsburg zieht daraus jetzt Konsequenzen.

Es ist noch gar nicht lange her, da lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg bei über 170 und die Menschen standen vor den Augsburger Test- und Schnelltestzentren Schlange. Kurz vor Ostern beispielsweise reihten sich die Testwilligen vor dem städtischen Testzentrum in der Maximilianstraße an manchen Tagen bis zum Standesamt. Ähnlich war die Situation auch am Plärrer. Die Stadt gab damals an, an den beiden Standorten seien bis zu 400 Tests täglich durchgeführt worden. Dabei wollten sich Schüler aus der Quarantäne frei testen und andere einen Negativnachweis, um ruhigen Gewissens die Eltern besuchen zu können.

Der großen Nachfrage wegen reagierte die Stadt Ende März und eröffnete in einigen Stadtteilen weitere dezentrale Testangebote. Auch im Hinblick darauf, dass bei sinkenden Inzidenzen und folgenden Lockerungen ein negativer Testnachweis erforderlich werden könnte, wenn man verschiedene Angebote wie einen Friseurbesuch wieder nutzen möchte. Insgesamt neun dieser Teststellen, alle betrieben von Bäuerle-Ambulanz, sind so verteilt aufs Stadtgebiet entstanden und auch gut genutzt worden.

Nachfrage nach Tests in Augsburg sinkt - ebenso wie die Corona-Fallzahlen

Jetzt aber setzt die gegenteilige Entwicklung ein. Die Infektionszahlen sinken und die Sieben-Tage-Inzidenz liegt Stand Mittwoch bei 11,8. Weil deshalb auch kaum noch Negativtests für die Nutzung verschiedener Angebote und Aktivitäten nötig sind, geht die Nachfrage der Bürger nach entsprechenden Stationen zurück. Die Stadt reagiert nun darauf und schließt ab 1. Juli einige ihrer dezentralen Angebote. Weiterhin erreichbar bleiben das lokale Testzentrum an der Messe sowie die Schnelltestzentren in Haunstetten (Unterer Talweg 100), in der Maximilianstraße 59 und in der Plärrerwache. Eine Übersicht zu den Öffnungszeiten gibt es auf der Internetseite der Stadt unter www.augsburg.de.

Zudem weist die Stadt auf Nachfrage darauf hin, dass man die Corona-Lage weiter gut im Blick behalte. Sollten Testmöglichkeiten erneut in größerem Stil gebraucht werden, könnten die jetzt geschlossenen Angebote schnell wieder reaktiviert werden. Auch einige private Anbieter haben ihre Teststationen bereits wieder geschlossen.