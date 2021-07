Augsburg

vor 18 Min.

Kein Platz für Tiny Houses in der Stadt? Eine Augsburgerin sucht vergeblich

Plus Wally Heilgemeir hätte gerne ihr eigenes Haus, ein nur 27 Quadratmeter großes Tiny House. Trotzdem ist die Suche nach einem Grundstück in Augsburg schwierig.

Wally Heilgemeir hat einen großen Wunsch: Sie möchte in Augsburg oder der Region ein Tiny House - also ein sehr kleines Haus - bauen und es zusammen mit ihrem Lebensgefährten bewohnen. Mit einem Schreiner hat sie bereits gesprochen, wie das 27 Quadratmeter kleine Domizil einmal aussehen könnte, und plant bereits, wie sie die maximal 200 Teile, die dann in diesem Haus Platz haben, unterbringen will. Dass ihr und ihrem Partner die rund drei mal neun Meter große Behausung einmal zu eng werden könnte, glaubt sie nicht. "Wir können nicht mehr in diesen Größenordnungen wohnen wie bisher. Wir müssen uns einschränken und unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ich will später nicht von meinen Enkeln hören: 'Oma, wo warst du damals?'", begründet Heilgemeir ihr Vorhaben. Doch die Umsetzung ist alles andere als einfach. Ist für die kleinen Häuser etwa kein Platz?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen