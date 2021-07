Kesselhaus-Betreiber antwortet mit Spendenaktion auf Schließungs-Gerücht

In Augsburg brodelt die Gerüchteküche: Schließt das Kesselhaus oder nicht? Der Betreiber antwortet mit einer besonderen Aktion.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Clubs und Diskotheken im vergangenen Frühjahr schließen. Auch heute - über ein Jahr später - sind die Augsburger Einrichtungen immer noch geschlossen. Gerüchte, was mit einzelnen Nachtclubs passiert, haben inzwischen immer wieder die Runde gemacht. Stephan Schulz, Betreiber des Kesselhauses im Riedinger Park, kann ein Lied davon singen. "Das Kesselhaus schließt, das Kesselhaus wird abgerissen und es werden dort Wohnungen gebaut, sind Gerüchte die rumgehen. Das stimmt natürlich nicht", sagt er unserer Redaktion auf Anfrage. Im Gegenteil. Die lange Pause wurde genutzt, um das Kesselhaus zu sanieren. Die Technik wurde erneuert, eine Kaffeebar gebaut und die sanitären Anlagen wurden erneuert.

Im sozialen Netzwerk Facebook nimmt der Club nun auf besondere Art und Weise zu den Gerüchten Stellung: 100 limitierte Kesselhaus-Erinnerungsstücke werden bald auf der Auktionsplattform Ebay versteigert. "Die Steine stammen von unseren Umbauarbeiten. Wer solch einen Stein des Kesselhauses ersteigert, erhält gleichzeitig eine Eintrittskarte für unsere erste Party", sagt Schulz.

Kesselhaus-Betreiber hofft auf baldige Eröffnung

Der Betreiber hofft, dass er nicht mehr allzu lange warten muss, bis er seinen Club erstmals wieder für Publikum öffnen kann. "In drei Bundesländern können Clubs wieder öffnen. Wir sind guter Dinge, dass das in Bayern auch bald der Fall sein wird. Wir sind heiß darauf und wollen wieder arbeiten", sagt er. Bis dahin können die Fans des Clubs die Erinnerungsstücke ersteigern und damit auch noch Gutes tun: Der Erlös der Auktion geht als Spende an den Bunten Kreis.