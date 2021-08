Kfz-Innung Schwaben will Elektromobilität stärker in den Fokus nehmen

Weil immer mehr Elektroautos zugelassen werden, muss sich die Kfz-Branche entsprechend aufstellen. Das sagt Innungsobermeister Alois Huber.

Die Kfz-Innung Schwaben hat bei der aktuellen Mitgliederversammlung Innungsobermeister Alois Huber in seinem Amt bestätigt und zugleich auf die Bedeutung der Elektromobilität für die Branche und die Ausbildung hingewiesen. Elektromobilität und Nachwuchsförderung seien nicht zufällig zwei der wichtigsten Branchen-Themen und eng miteinander verknüpft, so Huber.

Der Anteil elektrisch angetriebener Autos an den Gesamt-Neuzulassungen steige seit einigen Jahren stetig an. „Bereitet euch auf die E-Mobilität vor, bietet qualifizierten Service an und kümmert euch vor allem um gut ausgebildeten Nachwuchs“, forderte Huber die Kollegen daher auf. Innungsobermeister Alois Huber wird in seiner nächsten Amtsperiode weiterhin von Obermeisterin Gabriele Brunnhuber und Obermeister Karlheinz Lehner vertreten. Neu im Vorstand ist Reinhard Kreis aus Röfingen, der auf Bernhard Wagner folgt, der nicht mehr für das Amt kandidierte. (nist)