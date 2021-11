Kiloweise Marihuana: Schleierfahnder stellen große Menge Drogen sicher

Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Augsburg einen mutmaßlichen Drogendealer gefasst. Auch ein weiterer möglicher Händler ging den Ermittlern ins Netz.

Schleierfahnder der Augsburger Verkehrspolizei haben offenbar einen Dealer gefasst, der größere Mengen Drogen vertreiben wollte. Nach Angaben der Ermittler stießen die Beamten am 22. Oktober in Göggingen auf den BMW des 34-Jährigen und unterzogen den Mann einer Kontrolle. Einen gültigen Führerschein hatte der Mann nicht, das allerdings war sein geringstes Problem in dem Zusammenhang. Die Fahrerlaubnis sei ihm "wegen mangelnder Eignung und Neigung zur Rauschgiftsucht entzogen worden", so die Polizei. Weiteres wirkte verdächtig: Am BMW waren laut Polizei zudem falsche Kennzeichen angebracht. Als die Polizisten die Wohnung des Mannes im Landkreis Augsburg durchsuchten, stießen sie auf einen ziemlich großen Fund illegaler Drogen: Sie stellten insgesamt über sieben Kilogramm Cannabis, über 800 Gramm Kokain und knapp ein Kilogramm Amphetamin sowie eine größere Menge Bargeld sicher.

Großer Drogenfund: Ermittlungen führen Polizei auch in den Kreis Augsburg

Die Polizei nahm den 34-Jährigen daraufhin fest, einen Tag später kam er in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: "unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge". In den Blickpunkt der Ermittlungen geriet dabei auch ein 36-jähriger Freund des Verdächtigen, der ebenfalls im Landkreis Augsburg wohnt. Dieser, so teilt die Polizei mit, sei zu dem Zeitpunkt bereits wegen anderer Vorwürfe per Haftbefehl gesucht worden und konnte auch nicht die vierstellige Summe bezahlen, die seine Inhaftierung hätte abwenden können. Er sitzt seitdem ebenfalls im Gefängnis. Auf ihn kommt ein weiteres Verfahren zu, weil er gleichzeitig mit der Polizei an seiner Wohnung angekommen sein soll und dabei nach Angaben der Ermittler alkoholisiert und unter Drogeneinfluss Auto gefahren war. Sein Führerschein war zudem eine Fälschung.

Wenig später ging der Augsburger Kriminalpolizei ein weiterer mutmaßlicher Drogenhändler ins Netz. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 25-Jähriger aus Augsburg eine größere Menge Amphetamin im sogenannten Darknet bestellt, einem abgeschotteten Teil des Internets, das nur mit speziellen Programmen erreichbar ist. Die Ware sollte dem Adressaten auf dem Postweg zugestellt werden, so die Polizei. "Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein verdächtiges Paket mit richterlichem Beschluss angehalten und beschlagnahmt", berichtet ein Sprecher der Ermittlungsbehörde. Darin entdeckten die Beamtinnen und Beamten ein Kilogramm Amphetamin, das mutmaßlich von dem Adressaten im Darknet bestellt worden war.

Drogen im Darknet bestellt? 25-Jähriger in Untersuchungshaft

Als der 25-Jährige die Postsendung am 2. November in seiner Mittagspause abholen wollte, wurde er festgenommen. Auch er kam wegen des Verdachts auf Drogenhandel in Untersuchungshaft. Das sichergestellte Amphetamin hat laut Polizei einen Schwarzmarktwert von bis zu 10.000 Euro. Da die Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Dealer noch andauern, geben Kripo und Staatsanwaltschaft derzeit keine weiteren Details preis. (jaka)

