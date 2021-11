Kind in Not: Feuerwehr befreit Finger aus Plätzchen-Ausstecher

Plätzchenbacken ist manchmal gar nicht so ohne. Wenn es blöd läuft, kann es sogar zu einem Feuerwehreinsatz kommen, wie in Oberhausen.

Dass das Plätzchenbacken zu Hause mit einem Feuerwehreinsatz und einer Nacht im Krankenhaus endet, hätten eine Dreijährige und ihre Eltern sicher nicht gedacht. Wie die Berufsfeuerwehr Augsburg berichtet, war ein Finger des kleinen Mädchens am Donnerstagabend, offenbar beim Versuch den Teig aus der Ausstechform zu drücken, stecken geblieben.

Weder den Eltern noch einer Ärztin einer Kinderchirurgischen Praxis in Oberhausen war es anschließend gelungen, die an einer Stelle sehr scharfkantige Plätzchenform wieder abzubekommen. Die Medizinerin rief deshalb die Feuerwehr zur Hilfe, die über Spezialgerät verfügt, um Ringe und andere Dinge möglichst schmerzfrei abzunehmen.

Finger in Plätzchenform: Feuerwehrmann muss mit in OP

Aber auch für die Feuerwehr war der Einsatz nicht ganz einfach. Der zuständige Feuerwehrmann musste an der Operation teilnehmen, um dort das Blech gemeinsam mit der Ärztin zu entfernen. Unter strengsten Hygienevorschriften wurde der Helfer in OP-Kleidung gepackt und so auf den Einsatz vorbereitet, heißt es in der Pressemitteilung.

Nach etwa 30 Minuten war die Ausstechform erfolgreich vom Finger genommen. Die kleine Patientin musste wegen der Narkose zusammen mit ihren Eltern eine Nacht zur Überwachung im benachbarten Krankenhaus Josefinum bleiben. (nist)