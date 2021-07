Augsburg

29.07.2021

Kinder gegen Corona impfen lassen? Eltern sind verunsichert

Plus In Augsburger Kinderarztpraxen dominiert bei Beratungsgesprächen gerade ein Thema. Doch einfache Antworten haben auch die Mediziner und Medizinerinnen nicht.

Von Andrea Wenzel

Täglich um die zehn Beratungsgespräche zur Corona-Impfung führt Kinder- und Jugendarzt Dr. Johannes Weigel momentan in seiner Praxis in der Innenstadt. Die Nachfrage zum Thema sei groß, sagt er. Auch andere Kinder- und Jugendärzte in Augsburg und der Region sind mit dem Thema vertraut: "Die Eltern befinden sich in einem Zwiespalt zwischen der Frage nach dem Risiko durch die Krankheit und einem möglichen Risiko durch den Impfstoff", fasst Dr. Christian Voigt aus Stadtbergen zusammen. Väter und Mütter suchten nach Orientierung, nur wenige kämen bereits mit dem festen Entschluss, ihr Kind gegen Covid impfen zu lassen. Voigt betont, dass man Eltern "offen" beraten würde. Einfach sei die Entscheidung für sie und die Jugendlichen sicher nicht.

