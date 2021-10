Kinder werfen in Augsburg Kastanien auf fahrendes Auto

Die Polizei übergibt die Kinder, die in Augsburg Kastanien auf ein fahrendes Auto geworfen haben, ihren Eltern. Die müssen wohl für den Schaden von 500 Euro gerade stehen.

Eines oder mehrere Kinder haben laut Polizei am Samstag in der Thomas-Breit-Straße ( Oberhausen) Kastanien auf ein fahrendes Auto geworfen. Der 25-Jährige war gegen 16.50 Uhr mit seinem Auto unterwegs, als er auf der Fußgängerbrücke am Nordfriedhof (Joseph-Dantonello-Weg) drei Kinder sah, die etwas in den Händen hielten. Kurz darauf bemerkte er den Einschlag einer Kastanie auf seiner Motorhaube.

Trotz des Schreckens habe der Mann sein Auto in der Spur halten können, so die Polizei. Er und sein 51 Jahre alter Begleiter stellten die Kinder dann zur Rede. Die hinzugerufene Polizei nahm den Sachverhalt auf und übergab die noch strafunmündigen Kinder ihren Eltern. Sie werden nun für den Schaden von etwa 500 Euro aufkommen müssen. (skro)