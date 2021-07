Augsburg

12:30 Uhr

Klärschlamm auf Feldern: Stadt Augsburg kontert Kritik von Siedlern

Kommunen suchen verstärkt nach neuen Abnehmern für Klärschlamm, denn Kläranlagen können ihren Schlamm inzwischen nicht mehr so einfach an Landwirte loswerden.

Plus Umweltreferent Reiner Erben sagt, Augsburg seien beim Thema Klärschlamm die Hände gebunden. Die einfachste Lösung wäre aus Sicht der Stadt eine Trinkwasserleitung in die "Sieben Häusle".

Von Stefan Krog

Nach der harschen Kritik von einigen Haushalten aus der Siedlung "Sieben Häusle" an der Stadt Augsburg, die auf den dortigen Feldern nördlich der Autobahn das Ausbringen von Klärschlamm erlaubt, kontert Umweltreferent Reiner Erben (Grüne). Die Stadt habe aus rechtlichen Gründen keinerlei Möglichkeiten, das zu verhindern, sofern bestimmte Rahmenbedingungen wie Menge oder Bodenbeschaffenheit eingehalten würden. Eine auf Klärschlammentsorgung spezialisierte Firma verspritzt dort den Schlamm, der aus kleineren Gemeinden im Allgäu kommt, auf Feldern gegen Zahlung an den Landwirtschaftsbetrieb. Die gesetzlichen Vorgaben würden dort eingehalten, so das Umweltreferat.

