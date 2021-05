Augsburg

15:48 Uhr

Klimaaktivisten blockieren Gögginger Straße vor Stadtratssitzung in Augsburg

Die Aktivisten von Klimacamp und Fridays for Future blockierten am Dienstag die Gögginger Straße. Der Protest richtete sich gegen die Stadtregierung und das Tempo beim Klimaschutz.

Plus Am Dienstag tagt der Augsburger Stadtrat in der Kongresshalle für eine Klimaschutz-Sondersitzung. Klima-Aktivisten sprechen von einer „Werbeveranstaltung“ – und blockieren die Straße.

Von Stefan Krog

Im Vorfeld der Sondersitzung des Stadtrats zum Klimaschutz haben Aktivisten des Klimacamps und der Fridays-for-Future-Bewegung am Dienstagnachmittag eine Menschenkette vor der Kongresshalle gebildet und zeitweise die Gögginger Straße in beide Fahrtrichtungen blockiert.

